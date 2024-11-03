محافظ مطروح يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديدة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، نادية فتحي عباس، مقدماً التهنئة بمناسبة ثقة وزير التربية والتعليم وتكليفها وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمطروح، وذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وأكد محافظ مطروح على تقديم المحافظة كافة الدعم لجهود تطوير منظومة التعليم بمطروح، خاصة مع ما يمثله قطاع التعليم من أهمية لدعائم التنمية بالمحافظة، ومساحة المحافظة الشاسعة التى تحتاج إلى مزيد من الجهود وصولا إلى أقصى التجمعات.

كما أكد محافظ مطروح على أهمية التنسيق والتعاون التام بين مديرية التربية والتعليم والقطاعات الأخرى سواء الأبنية والتعليم ومراكز المدن فيما يتم من مشروعات تعليمية، وكذلك أهمية التواصل والتفاعل لتلبية احتياجات ومطالب العملية التعليمية والعاملين بها، والوقوف على المشكلات وسرعة حلها بما يدفع بمنظومة التربية والتعليم بمطروح إلى الأمام ويحقق طموحات أهالى مطروح فى ذلك القطاع.

محافظ مطروح يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديدة

IMG-20241103-WA0025