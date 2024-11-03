وكيل تعليم مطروح تتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس.. صور

تفقدت نادية فتحي وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بعدد من المدارس؛ للاطمئنان على حسن وانتظام العمل، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

حيث تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مدارس السيدة عائشة 1 الإعدادية بنات، والتحرير الابتدائية بحي الزهور (ك 4)، ومدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق ( ك 7)، واطمأنت خلالها على انتظام الطلاب والطالبات بالفصول الدراسية حيث تابعت مدي التفاعل الطلابي مع شرح المعلمين، كذلك تابعت كراسات التقييم اليومي والأسبوعي الخاصة بكل طالب.

وزارت مدرسة التحرير الإبتدائية وتفقدت الفصول الدراسية، حيث أجرت حوارا أبويا تربويا مع طلاب الصفوف الأولى، نصحتهم بالمذاكرة والجد والاجتهاد وأطمأنت منهم علي عدم وجود أي مشاكل بالمدرسة، وتابعت مستوى طلاب الصف الأول الابتدائي في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكيل تعليم مطروح توجه بتشكيل لجنة فنية لبحث مشكله صيانة خزان مدرسة التحرير

ووجهت وكيل الوزارة إدارة التخطيط بالمديرية والقسم المختص بالإدارة التعليمية، بتشكيل لجنة فنية لبحث مشكلة صيانة خزان مياه مدرسة التحرير بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية، وعقب ذلك توجهت إلى مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق متابعة شرح الحصص الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي ومدي تفاعل الطلاب مع الشرح في حصتي اللغة الإنجليزية والجغرافيا، كذلك تابعت من داخل غرفة الاختبارات الإلكترونية المركزية الامتحان الإلكتروني الشهري الخاص بالمدارس الثانوية بإدارات مطروح والحمام والضبعة وسيوة والعلمين.

وكيل تعليم مطروح تؤكد على ضرورة التعاون والتكاتف لتقديم نتج تربوي جيد

وفي ختام جولتها التفقدية أكدت وكيل الوزارة أن خطة العمل خلال المرحلة القادمة تتطلب تعاون جميع عناصر العملية التعليمية من أجل تقديم منتج تربوي جيد بمدارس المحافظة مع التأكيد على ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب من خلال تفعيل الأنشطة التربوية وعبر منصات الإذاعة والصحافة المدرسية وذلك للمساهمة الفعالية في تنشئة جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق التقدم لوطننا الغالي.

وكيل تعليم مطروح تتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

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