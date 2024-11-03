الدوري الإسباني.. ابن سيميوني يقود أتلتيكو مدريد لمواجهة لاس بالماس

أعلن الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاس بالماس، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، لينجليت، مولينا، خافي جالان.

خط الوسط: كوكي، باريوس، لينو.

خط الهجوم: جريزمان، ألفاريز، جيوليانو سيميوني.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الخامس، برصيد 20 نقطة، فيما يقع لاس بالماس بالمركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 9 نقاط.



