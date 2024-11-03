الاحتلال يواصل استهداف مدارس النازحين التابعة للأونروا بقطاع غزة

يعاني قطاع غزة من أوضاع كارثية ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مدارس النازحين التابعة لوكالة «الأونروا»، وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز»، بعنوان «الاحتلال يواصل استهداف مدارس النازحين التابعة للأونروا بقطاع»، ويسلط الضوء على المعاناة والمأساوية التي يتعرض لها السكان دون مأوى.

وأشار التقرير، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مدارس النازحين التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أنّ عشرات العائلات في مدينة غزة تبحث عن مأوى داخل إحدى مدارس «الأونروا»، حيث تندر فيها الموارد الأساسية من غذاء ومياه.

ولفت التقرير، إلى أنّ أطفال قطاع غزة يقفوا في صفوف طويلة حاملين معهم حاويات من أجل ملئها بالمياه بدلا من دخول المدرسة لبدء عام دراسي جديد، إذ إنّ النازحين لجأوا إلى المدرسة ولم يجلبوا معهم أي شيء عندما أُجبروا على النزوح، كما أنّهم ينامون على الأرض.

وأفاد التقرير، أنّ ذلك يأتي في وقت أكد فيه مدير 15 وكالة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أنّ كل السكان الفلسطينيين في شمال غزة يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الأمراض أو الجوع أو العدوان الإسرائيلي.