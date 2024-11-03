رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير العملية التعليمية بكليات قطاع النوبارية

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد، جولة تفقدية بكليات قطاع النوبارية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤ـ٢٠٢٥، وذلك في إطار جولاته الدورية بكليات الجامعة المختلفة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية لتقديم أفضل خدمة للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

خلال جولته اطمأن رئيس جامعة دمنهور على توافر وسائل الراحة للطلاب بالمدرجات وقاعات الدراسة، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مشيداً بانتظام المحاضرات في مواعيدها وتواجد أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأوصى رئيس جامعة دمنهور بالاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الكليات لطلابها، والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وكذا المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الجامعة في إطار مبادرة "بداية"، والتي تساعدهم علي صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة، إلى جانب اندماجهم مع زملائهم من الكليات المختلفة.

وأجرى رئيس الجامعة نقاشاً مفتوحاً مع الطلاب، استطلع خلاله أرائهم حول مدى الرضا عن العملية التعليمية، موجهاً جميع الطلاب بضرورة الاجتهاد في الدراسة العلمية والعملية، وتعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر روح التعاون بينهم، وحثهم على الاجتهاد والسعي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً أهمية التواصل المستمر مع القيادات الأكاديمية من أجل التعرف على مشكلاتهم إن وجدت والعمل على حلها.

ترابيس يلتقي الجهاز الإداري لكليات قطاع النوبارية ويؤكد ضرورة الاستثمار في الطالب

أكد رئيس جامعة دمنهور خلال لقائه بالجهاز الإداري لكليات قطاع النوبارية على ضرورة الاستثمار في الطالب، وأن يكون الطالب هو محور اهتمامنا لضمان تخريج طالب متميز، مشيراً إلى سعي الجامعة لإحداث تطوير و طفرة في كافة المجالات، وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية للوصول لجودة التعليم، إلى جانب تطوير البرامج الدراسية، وجذب الطلاب الوافدين وتطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.