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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشكيل لجنة من زراعة الفيوم للمرور على الجمعيات الزراعية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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كلف الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، المهندس حسين القرملاوى مدير عام التعاون الزراعي بتشكيل لجنة للمرور على الجمعيات الزراعية لمراجعة ارصدة الجمعيات للوقوف على المخالفات ووصول الدعم لمستحقيه. 

وشكلت  إدارة التعاون بمركز الفيوم بقيادة المهندس عصام الدوح مدير إدارة التعاون لجنة دائما للمرور علي الجمعيات الزراعية لمراجعة ارصدة الجمعيات من اسمده ومستلزمات الإنتاج المدعمة من الوزارة، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمخصبات وكذالك مراجعة الدورة المستندية كاملة والتأكد من تنفيذ القرارات والقوانين والتعليمات للمتعديين علي الأراضى الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعيه. 

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