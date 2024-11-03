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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«حبة غلة» كلمة السر فى إنهاء ربة منزل حياتها بالصف

ارشيفية
ارشيفية
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أنهت ربة منزل حياتها، بتناولها حبة غلة بسبب مرورها بأزمة نفسية بدائرة مركز شرطة الصف

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد حسنين رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إخطارا من المستشفي بوصول سيدة مصابة بحالة اعياء شديدة وفى حالة حرجة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات وسؤال اهليتها لم يتهموا أحدا بالسبب فى وفاتها ونفوا الشبهه الجنائية، وافادوا أن ابنتهم انهت حياتها بتناول حبه غله بسبب مرورها فأزمة نفسية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة و التحفظ على الجثة تحت إشراف النيابة العامة.

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