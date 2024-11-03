مهرجان القاهرة السينمائي يكشف قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة آفاق السينما العربية

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن قائمة الأفلام التى تعرض بمسابقة آفاق السينما العربية والتي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45، و المقرر اقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.



جاءت القائمة التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي، الذي انطلق قبل قليل للكشف عن تفاصيل الدورة المنتظرة، كالآتي:

حالة عشق: غسان أبو ستة | A State of Passion: Ghassan Abu Sittah

كارول منصور، منى خاليدي

فلسطين، الأردن، لبنان، المملكة المتحدة، الكويت | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٩٠د

قررت المخرجتان كارول منصور ومونا خليدي، اللتان تعتبران من أصدقاء عائلة أبو سته، تسليط الضوء على رحلة الدكتور الفلسطيني غسان أبو ستة الطبية داخل فلسطين. حاولت المخرجتان التقاط مشاعره الخام وبدأتا بتصويره منذ لحظة وصوله من غزة.

فخر السويدي | Al-Suwaidi High School( عرض عالمي أول)

هشام فتحي، عبدالله بامجبور، أسامة صالح

المملكة العربية السعودية | روائي | ٢٠٢٤ | ١٣١ د

في خطوة جديدة، يقرر شاهين دبكة، مدير ثانوية السويدي الأهلية، تأسيس فصل شرعي، لاسيما مع وجود عدد من الطلاب ذوي السلوك المتمرد. يشعر شاهين بمشاعر الأبوة نحو هؤلاء الطلاب، ويراهن عليهم في مواجهة التحديات المتمثلة في ضغط أخيه وقرارات مجلس إدارة المدرسة. لذا، عليه أن يقدم نتائج ملموسة أو يلغي تلك التجربة.

أرزة | Arzé

ميرا شعيب

لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٠ د

تسرق الأم المكافحة سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد. تُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.

متل قصص الحب | Diaries from Lebanon

مريم الحاج

لبنان، فرنسا، قطر، المملكة العربية السعودية | وثائقي | ٢٠٢٤ | ١١٠ د

في شكل يوميات، تروي صانعة أفلام أربع سنوات مضطربة من حياة أمة تعيش في حالة فوضى، وتكافح لتحرر نفسها من قيودها. بينما تهتز البلاد بالاضطرابات. كيف يمكن أن نستمر في الحلم عندما ينهار العالم من حولنا؟

غزة التي تطل على البحر | Gazan Tales

محمود نبيل أحمد

فلسطين، تونس | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٨٢ د

في قلب قطاع غزة، يسير أربعة رجال في مسارات متباينة بحثًا عن تعريفاتهم للوجود، تتداخل مصائرهم وسط تعقيدات الحياة والحب والبقاء.

ثقوب| Holes ( عرض عالمي أول)

عبدالمحسن الضبعان

المملكة العربية السعودية | روائي | ٢٠٢٤ | ١٤٣ د

تتأثر حياة تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيد عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة!

الإجازات في فلسطين | Holidays in Palestine ( عرض عالمي أول)

مكسيم ليندون

فلسطين، فرنسا| وثائقي | ٢٠٢٤ | ٦٠ د

يعود شادي، الناشط الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، إلى فلسطين بعد أن أصبح مواطنًا فرنسيًا، بحثًا عن الأمل. ولكن كل شيء من حوله يختنق، وتتجدد رغبة الهروب.

أرض الانتقام | Land of Vengeance ( عرض دولي أول)

أنيس جعاد

الجزائر | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٦ د

بعد أن قضى خمس سنوات خلف القضبان بسبب قضية فساد، يُطلق سراح جمال. يصبح ضائعًا بعد أن باعت زوجته شقتهما الفاخرة وأفرغت الحسابات البنكية، واختفت مع ابنه الوحيد. يعود جمال إلى القرية التي وُلد فيها، حيث تنتظره اكتشافات غير متوقعة عن ماضيه.

مدنيااااو| Madaniya

محمد صباحى

السودان | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٧٥ د

يكافح ثلاثة شباب من السودان لتغيير حياتهم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تغييرات كبيرة خلال الثورة السودانية التي بدأت في 19 ديسمبر 2018. ماذا ينتظرهم؟.

سلمى | Salma ( عرض عالمي أول)

جود سعيد

سوريا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٨ د

وحيدةً "سلمى" تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها , لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين : إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها .

المرجا الزرقا | The blue lake ( عرض عالمي أول)

داوود أولاد السيد

المغرب | روائي | ٢٠٢٤ | ٨٥ د

يوسف، صبي يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، يتيم وكفيف، يعيش مع جديه في قرية نائية في الصحراء. في أحد الأيام، فاجأه جده بشراء كاميرا له. بعد ذلك، يصور يوسف كل ما حوله، وهناك رحلة إلى البحيرة الزرقاء في الصحراء ماذا يفعل يوسف؟

قنطرة | The bridge

وليد مطار

تونس، فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٠ د

فؤاد، مخرج شاب، يساعد صديقه تيتا، في تصوير فيديو موسيقي. خلال التصوير مع صفاء، يجدون عبوة من الكوكايين. يقررون بيعها بكميات صغيرة في نادي ليلي شهير في تونس. كل ليلة، يعبرون الجسر. لكن الأمور تأخذ منحىً غير متوقع.

وين صرنا! | The life that remain ( عرض عالمي أول)

درة زروق

مصر | وثائقي| ٢٠٢٤ | ٧٩ د

نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. في مصر ، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

مين يصدق؟ | Who'd Believe It?

زينة عبدالباقي

مصر| روائى |٢٠٢٤|١٢٠د

تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، تتعرف نادين على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده. تشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".