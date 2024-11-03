البنك الزراعي يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض المحاصيل بنهاية الربع الثالث

في إطار التزامه بدعم صغار المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية الشاملة، حقق البنك الزراعي المصري نمواً كبيراً في حجم القروض الزراعية خلال الربع الثالث من عام 2024.

تركز هذه القروض، المعروفة بالسلف الزراعية، على تمويل المحاصيل الزراعية لمساعدة صغار المزارعين في تحسين قدراتهم الإنتاجية ومواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

زيادة حجم محفظة القروض الزراعية

بلغت القروض الزراعية والتمويلات المرتبطة بالقطاع الزراعي نحو 80% من محفظة ائتمان البنك بنهاية الربع الثالث من هذا العام، حيث تضاعف حجم التمويل المخصص لإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة فائدة 5%، ليصل إلى 25.6 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 252 ألف مزارع في جميع محافظات مصر. تمثل هذه الزيادة، التي بلغت 8.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، دليلًا على التزام البنك بتعزيز مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية الداعمة للقطاع الزراعي.

دعم مستمر لصغار المزارعين وتحسين الفئات التسليفية

عمل البنك على زيادة قيمة القروض التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25% و70%، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومدخلات الإنتاج. يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء على المزارعين، مما يسهم في استمرارية الإنتاج الزراعي وتنمية القطاع وتحسين مستوى معيشة الفلاح المصري.

التمويل الزراعي التعاقدي وزيادة الدعم

يعد التمويل الزراعي التعاقدي من أبرز استراتيجيات البنك، إذ يهدف لتحسين دخل صغار المزارعين من خلال ضمان تسويق محاصيلهم بأفضل الأسعار دون الحاجة لوسطاء.

وارتفع حجم التمويل الموجه لهذا النوع من الزراعة إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، ما يعكس اهتمام البنك بتوسيع نطاق هذه الزراعة.

شراكات استراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي

كما حرص البنك على توقيع اتفاقيات مع كيانات بارزة لتعزيز الزراعة التعاقدية، منها بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. تسهم هذه الشراكات في إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية، ما يعزز فرص العمل ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويعزز من صادرات السلع المصرية.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمزارعين

قام البنك باتخاذ خطوات لتيسير حصول المزارعين على قروض المحاصيل الزراعية عبر قنوات إلكترونية، حيث أصبح بإمكان العملاء تقديم طلبات القروض الزراعية بشكل كامل عبر المنصة الزراعية، باستخدام كارت الفلاح الإلكتروني. كما يتيح تطبيق مزارع الإلكتروني تقديم الطلبات بسهولة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتلبية احتياجات المزارعين بفعالية وسرعة.

تأتي هذه الجهود المتكاملة من البنك الزراعي المصري في إطار رؤيته الاستراتيجية لتعزيز القطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام.