كفرالشيخ تحتفل بعيدها القومي.. تعرف على دور كراكة تحيا مصر

على هامش احتفالات محافظة كفرالشيخ، بعيدها القومي ال68 والذي يواكب ذكرى معركة البرلس البحرية، أبان العدوان الثلاثي على مصر عام ال1965، ننشر أهم المشاريع القومية، التي تقام على أرض المحافطة.

ومن بين هذه المشروعات العملاقة مشروع استخراج المعادن النادرة، من الرمال السوداء البرلس، والتي تستخدم في صناعة الطائرات، رقائق الألكترونيات وغيرها، ومن بين أهم المعدات التي تعمل في هذا المشروع القومي، كراكة «تحيا مصر»، الوحش الأسطوري الذي يعد باكورة مشروع استخراج «الرمال السوداء» بمنطقة البرلس في محافظة كفر الشيخ.

تُعد واحدة من الكراكات النادرة حول العالم، فهي «هولندية الصنع» ومن طراز فريد، حيث لا يوجد منها سوى اثنتين فقط، واحدة تعمل بمصر والأخرى بكندا.

تتميز كراكة «تحيا مصر» بأنها تعمل بالطاقة الكهربية، مما يجعلها صديقة للبيئة وأكثر كفاءة، إلى جانب قدرتها على التحرك داخل بركة صناعية ضخمة تم تجهيزها خصيصًا لتلبية احتياجات عملها.

وبفضل قدرتها الإنتاجية العالية، تستطيع الكراكة استخراج ربع مليون طن من الرمال السوداء يوميًا، ما يسمح بتغطية مساحة تصل إلى 18 كيلومترًا حولها، وهو إنجاز ضخم يسهم في دعم المشروع بشكل كبير.

يبلغ وزن الكراكة «تحيا مصر» 500 طن، مما يمنحها القدرة على حفر بركة بمساحة 200 في 300 متر تحتها، وهو أمر ضروري لمرونتها أثناء التحرك في نطاق عملها. تعمل الكراكة بكفاءة بين مصنعي الفصل والتركيز في البرلس، إذ يمكنها رفع تركيز الخامة المفيدة بمعدل 3 أضعاف، مما يساعد في تعزيز جودة المواد الخام المستخلصة.

بلغت تكلفة كراكة «تحيا مصر» حوالي 13 مليون دولار، ومن المتوقع أن تخدم المشروع لمدة 20 سنة قادمة، مما يجعلها استثمارًا كبيرًا في مستقبل قطاع استخراج الرمال السوداء في مصر.