محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية والوفد المرافق له ، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بنطاق المراكز والمدن للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لتحسين جودة حياة المواطنين ، جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.



وخلال اللقاء بحث محافظ المنوفية ومستشار رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمختلف القطاعات المتنوعة الهامة والتي تمس حياة المواطنين ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، وكذا عرض بعض المعوقات المتعلقة بالمشروعات وسبل دفع العمل بها لإنهائها في توقيتاتها الزمنية المحددة، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق لضمان تسريع معدلات الأداء لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات بما يعود بالنفع العام وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية مجهودات المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء.



في ذات السياق عقد محمد موسي نائب المحافظ اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بقرى مركز الشهداء ، بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ، رئيس قطاع كهرباء المنوفية ، حيث تم استعراض إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم بقطاع الكهرباء ، فضلاً عن المعوقات التي تحول دون الانتهاء منها وسبل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.