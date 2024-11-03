مصرع مبيض محارة وإصابة اثنين آخرين سقطوا من أعلى سقالة بأكتوبر

لقي مبيض محارة مصرعه بينما أصيب إثنين آخرين إثر سقوطهم من أعلي سقالة عقب اختلال توازنهم أثناء عملهم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط عمال من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء قيام 3 عمال محارة بعملهم أعلي سقالة على ارتفاع 4 متر اختل توازنهم وسقطوا نتج عن ذلك مصرع أحدهم وإصابة إثنين آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.