"تمريض بني سويف" تحتفي باليوم العالمى لسرطان الثدى

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فعاليات اليوم العالمى لسرطان الثدى تحت شعار أكتوبر الوردى، وذلك تحت اشراف الدكتور محمد ناجي عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تناولت فعاليات اليوم محاضرات عن سرطان الثدى لرفع الوعي حول المرض وأهمية الفحص المبكر، وتزايد نسبة انتشاره واحتمالية تضاعف النسبة إلى ثلاث اضعاف بعام 2040، و طرق الوقاية والتشخيص والعلاج الحديث، التأكيد على أهمية نمط الحياة الصحي كعامل للوقاية من سرطان الثدي، بما في ذلك النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني، كما تم التدريب على الفحص الذاتى للثدى.