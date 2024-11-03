مهرجان القاهرة يعلن عرض 3 أفلام عالمية صورت فى مصر

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى مؤتمره الصحفي منذ قليل ، عن اقامه برنامج جديد بعنوان" صنعت فى مصر " وذلك خلال دورته الـــ45 التى تقام فى الفترة من 13 الى 22 نوفمبر الحالى .

يضم البرنامج ثلاثه أافلام أجنبيه جري تصويرها فى مصر حديثا وهي .

1- وحشتيني | Back to Alexandria

أخراج / تامر رجلي

سويسرا، فرنسا، قطر، مصر | روائي | ٢٠٢٣ | ٩٥ د

بعد ٢٠ عامًا من الغياب، تعود سو إلى وطنها مصر لرؤية والدتها المنفصلة عنها فيروز، الأرستقراطية الرائعة وغريبة الأطوار. تنطلق سو في رحلة مفاجئة من القاهرة إلى الإسكندرية، وتعيد الاتصال بأحبائها وتواجه ذكريات مذهلة ومؤلمة لتتصالح مع ماضيها، وتصبح أخيرا المرأة القوية التي يجب أن تكونها.

2- الميراث | Inheritance

أخرج / نيل بيرجر

الولايات المتحدة الأمريكية | | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠١ د

عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

3- الجنة تحت أقدام الأمهات | Paradise at Mothers' Feet

أخرج / رسلان أكين

قرغيزستان | روائي | ٢٠٢٤ | ١٣٧ د

عادل رجل قرغيزي بعقل طفل يقرر أخذ والدته المسنّة إلى الجنة.