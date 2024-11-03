الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك أكثر من 150 عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم/ الأحد/ أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 150 عسكريا خلال الـ 24 الساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اجتياح مقاطعة كورسك نحو 29 ألفا و250 عسكريا.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم/ الأحد/ - أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 150 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية، ومحطة حرب إلكترونية، و5 سيارات".

وأشارت إلى أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 29 ألفا و250 عسكريا، و180 دبابة، و102 مركبة مشاة قتالية، و106 ناقلات جند مدرعة، و1063 مركبة قتالية مصفحة، و785 سيارة، و255 مدفع ميدان، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و10 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارا مضادا للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و25 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر-77، وكذلك 5 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء.

