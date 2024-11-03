تربية بني سويف تستقبل فريق هيئة تعليم الكبار لبحث التعاون

استقبلت كلية التربية بجامعة بني سويف،تحت رعاية الدكتور منصور حسن رىيس جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية، و الدكتور احمد فكري بهنساوي وكيل الكلية لشؤن البيئة وخدمة المجتمع، فريق هيئة تعليم الكبار ببني سويف لبحث التعاون بين الجانبين، وذلك من أجل تطوير برامج تعليمية تلبي احتياجات المجتمع وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه تعليم الكبار المتمثلة في قلة الوعي بأهمية التعليم المستمر وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة مع وضع اقتراحات للتحسين تتمثل في تنظيم ورش عمل مشتركة لتدريب الكوادر التعليمية على استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة التربية.

وتناول اللقاء أيضاً، تأكيد أهمية التعاون المستمر بين الكلية وهيئة تعليم الكبار من أجل تحسين فرص التعليم للكبار ومناقشة إطلاق حملات توعية لتعزيز التعليم بين الكبار، وتوفير منح دراسية أو برامج دعم للفئات المستهدفة، مع التأكيد على دور الكلية في الدعم التربوي وتوفير التسهيلات اللازمة لإقامة الفعاليات والبرامج .