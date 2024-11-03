زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة "جرمسار" شمال إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة "جرمسار" الواقعة شمالي إيران، مما أسفر عن إصابة أكثر من عشرين شخصا.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية - في نسختها الإنجليزية - أن الزلزال ضرب المدينة الواقعة في محافظة "سمنان" على عمق 11 كيلومترا، مشيرة إلى حدوث 10 هزات ارتدادية في أعقابه.

بدوره، قال رئيس قسم الطوارئ الطبية بجامعة "سمنان" بجمان جرايان: إن 6 مصابين تلقوا العلاج في أماكنهم بينما تم نقل 18 آخرين إلى المستشفى.

من جانبه، حث عمدة مدينة "جارمسار" رضا خاني، السكان على التحلي بالهدوء في أعقاب الهزة الأرضية، مؤكدا أن فرق الاستجابة للطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي وضع.