المصري تحت 10 أعوام يتعادل مع الرباط بهدف لكل منهما

تعادل فريق المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2014" بقيادة مدربه الكابتن هاني قطب مع نظيره فريق الرباط بهدف لكل منهما في مباراة الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت على ملعب فندق هلنان بورفؤاد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله مازن اسلام قبل أن يتعادل فريق الرباط في الشوط الثاني.

تضم قائمة المصري كل من ياسين اسلام ، مازن معتز ، عبد الله محمد ، آدم أحمد ، حمزة عبده ، يوسف أبو المجد ، عمر أحمد ، مالك حلمي ، محمد الخولي ، آدم عيد ، آدم الداودي ، محمد كريم ، آسر جمال ، مروان باسم ، مازن اسلام ، آدم الشناوي ، يحيى مؤمن ، آسر أسامة ، إياد كريم ، كريم محمد ، حسن السيد، أنس محمد ، أحمد السيد ، عمرو خالد ، يحيى السعيد، عمر ياسر ، يزيد صابر ، مالك هاني ، مازن سامي ، عمر حسام.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من :ك. هاني قطب مدربًا عامًا ، ك. حسن أشرف مدربا مساعدا ، ك. فارس حسام مدربًا لحراس المرمى ، ، ك. محمد عبد الباري أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. ميدو عامر إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. سيف داود مشرفا على فرق البراعم ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ،، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا