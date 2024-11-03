الانتخابات الأمريكية 2024.. "التصويت عبر البريد" قضية تثير الجدل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن أهمية التصويت عبر البريد، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ يمثل واحدة من أكثر القضايا جدلا في الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أنها باب مشروع للتزوير.

ويهدف التصويت بالبريد إلى التسهيل على الناخبين في حال تعرضهم لأزمة صحية تمنعهم من التوجه إلى مراكز الاقتراع أو في حالات سوء الطقس أو انتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا التي تجعل الذهاب إلى مراكز الاقتراع والانتظار ساعات في طوابير طويلة مخاطرة للحياة.

وتحدث المرشح الجمهوري دونالد ترامب تحدث عن إمكانية تزوير الانتخابات بسبب العدد الكبير من بطاقات الاقتراع عبر البريد، أما منتقدو هذه الطريقة يرون أنه من الممكن ان يتيح التصويت عبر البريد فرصة لناخب للإدلاء بصوته أكثر من مرة، تارة عن طريق إرسال بطاقة اقتراع عبر البريد، وتارة أخرى بالتوجه شخصيا إلى مركز الاقتراع مرة أخرى للتصويت.



ولكن مسؤولون يؤكدون أنه لا دليل على انتشار التزوير على نطاق واسع على المستوى الفيدرالي عموما أو كل ولاية على حدة خاصة وأن التصويت عن بعد ليس حديثا بل تعود جذوره إلى السنوات الأولى لقيام الولايات المتحدة خاصة في أوقات الحروب.