مشاركة أفلام موبايل صورت الأحداث بغزة في الدورة 45 للقاهرة السينمائي

أعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن عرض مجموعة من أفلام “من المسافة الصفر” وهي أفلام قصيرة تم تصويرها بالموبايلات في غزة أثناء الأحداث، حيث تعكس هذه الأفلام تجارب إنسانية واقعية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى.

شهد المؤتمر حضور الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمدير الفني للحدث، الناقد عصام زكرياـ كما تواجد عدد كبير من نجوم وصناع السينما، بينهم محمد العدل، رشيد مشهراوي، درة، محمود حميدة، وأحمد حافظ، مما أضفى على الحدث أجواءً مميزة من الحماس والترقب.