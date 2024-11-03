وكيل أوقاف الفيوم يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة|صور

افتتح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،دورة اللغة العربية لعدد (100) إمام، والتي عقدت بالمركز الثقافي بالفيوم، اليوم الأحد، بعنوان: " اللغة العربية ثقافة وجمال وحياة" وقد حاضر فيها كلٌّ من : الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية محاضرا،والدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم سابقا، ورئيس قسم النقد والأدب بكلية دار العلوم بالفيوم محاضرا، والدكتور صلاح عبد العزيز العشيري أستاذ اللغة ووكيل كلية دار العلوم محاضرا،و فضيلة الشيخ يحى محمد مدير الدعوة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمود الشيمي أن الهدف من عنوان هذه الدورة هو إشاعة وإجلال وتبجيل اللغة العربية، وفتح ميادين الدراسة لها، واستجلاء أسرارها ومكنوناتها؛ حتى تعود اللغة العربية غضة حية طرية على ألسنتنا وعقولنا وتفكيرنا، مؤكدًا أن البعد عن اللغة العربية وغيابها سببٌ للإلحاد والإرهاب معا؛ فبغيابِ اللغةِ العربية يغيبُ فهمُ القرآن الكريم، وتنغلق خزائنُ فهمِ بيانه ودررِه ومراميه، وتغيب معالم الإعجاز فيه، فيمر الشخص بالآيات دون أن يدرك عظمة النظم المعجز الذي أعجز الفصحاء والبلغاء، وفهم اللغة العربية عصمة من الإرهاب والإلحاد معًا.

وأوضح أن اللغةَ العربيةَ هي بدايةُ بناء الحضارة، وصناعةُ الفكر، وارتقاءُ الذَّوق، والخوض في ميادين الجمال، والتألق في اختيار أرقى وأعمق وأفصح الألفاظ والتراكيب، التي تقوي الفكر، ويستقيم بها منهج التفكير، فالعناية باللغة العربية ليس ترفًا، وليس أمرًا تكميليًا أو زائدًا، بل هو من صميم العلاج لأزماتنا المعاصرة من خلال بناء وعيٍ واسعٍ ومنطق فصيح، يفهم التراكيب اللغوية ويدرك معاييرها حتى يختار أعذب الألفاظ بما يستقيم به العقل من أفكار.

وفي كلمته أعرب الدكتور صلاح العشيري وكيل كلية دار العلوم بالفيوم عن سعادته الغامرة والدعوة الكريمة بالمشاركة في هذه الدورة التي على رأسها الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية.



وأكد أن فلاسفة علوم الاجتماع أشاروا إلى أن الذي يشكل الهوية الوطنية ثلاثة أمور، اللغة والدين والتاريخ، وهذا مطرد في كل أمة، وهذه الأمة العربية كانت في جاهليتها كانت أسبق الأمم في العناية بالكلمة، فاعتنوا باللغة عناية لم تسبقهم فيها أمة، لأن اللغة هي صدى حضارة الأمم، وهي وعاء لثقافة الأمم ونتاج حالها، مؤكدًا أن إتقان اللغة تعصم الهوية من أن تسحق، وأن اللغة العربية تمتلك من وسائل العالمية ما لا تمتلكه لغة أخرى، فقد هيأ الله من غير العرب من يملكون زمام هذه اللغة، مما يرد على كل مدع أن هذه اللغة صعبة، فعلماء اللغة والسنة والفقه وغيرها من العلوم من الأعاجم.



ومن جانبه أعرب الدكتور وليد الشيمي عن شكره للدكتور محمود الشيمي على هذه الدعوة الكريمة،مؤكدًا أن اللغة العربية تتسم بالسعة وكثرة المفردات حيث يفوق عدد كلماتها عدد الكلمات في جميع لغات العالم، مما يبرهن انها تستوعب المسلمين وغير المسلم لتنظم لهم حياتهم في الدنيا والآخرة، ولذلك فالإسلام دين يسع جميع المخلوقات، ولذلك تتسم الشريعة الإسلامية بالسهولة والتيسير، فـ"ما خُيِّرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ أمْرَيْنِ قَطُّ إلَّا أخَذَ أيْسَرَهُمَا، ما لَمْ يَكُنْ إثْمًا".

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