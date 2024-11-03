وكيل تعليم بني سويف تكلف بضرورة تفعيل حصص الريادة

ترأست الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،اليوم، اجتماع مجلس الرواد الذي عقد بمكتبة المديرية، ياتي ذلك في إطار حرص وكيل وزارة التربية والتعليم على تفعيل دور مجلس الرواد، بحضور الدكتور هاني رجائي والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين وأشرف عبد العليم مدير إدارة أمن المديرية ،وعادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية ،وحجاج عطيه موجه أول المديرية و نوال قرني موجه عام إتحاد الطلاب وذلك لمناقشة خطة الاتحادات الطلابية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية .

وفي مستهل كلمتها أكدت وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل دور مجلس الرواد الذي يسهم في دعم القيادات الطلابية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب عن طريق البرامج والمشروعات التي تتم خلال الأنشطة التربوية والاجتماعية .

مطالبة بتفعيل حصة الريادة بالمدارس لما لها من أثر إيجابي في تغيير سلوكيات الطلاب وغرس القيم والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب

مشيرة إلى أهمية الممارسة الديمقراطية للطلاب من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية ،التي تعمل على تعميق فكرة الديمقراطية في نفوس الطلاب والتأكيد عليها من خلال الممارسات الفعلية

وفي ختام اللقاء تم تكريم رواد عموم مديري المدارس على مستوى الجمهورية ورواد الفصول من المعلمين