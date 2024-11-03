18 زيارة رقابية على مراكب الصيد ومصانع وموردي الأسماك الأسبوع الماضي

أفاد تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء, الصادر اليوم الأحد , و الذي يرصد عدد من أنشطة الهيئة خلال الأسبوع الماضي , أن إدارة المجازرالابعة للهيئة قامت بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظتي ( القليوبية والاسكندرية ) وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات (الجيزة، المنوفية، القليوبية، الشرقية وأسيوط ) .

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 18 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 28 حملة تفتيشية موسعة على 233 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 22 ألف عبوة حلويات منتهية الصلاحية، 200 كجم جبن (مش) غير صالح للاستهلاك الآدمي، 250 كجم خل وحلاوة بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 45 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (أسماك، مخبوزات، لحوم) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة .