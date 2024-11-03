دورة تدريبية لصقل المهارات الكشفية لجوالي جامعة سوهاج

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب دورة تدريبية لصقل المهارات الكشفية لقادة عشائر الكليات، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك بصالة الأنشطة بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع نطاق مراكز التدريب الكشفية في الجامعات المصرية، بهدف تعزيز الحركة الكشفية وتنمية المهارات القيادية لدى الجوالين والجوالات داخل الجامعات، مضيفًا أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط فردي، ولكنها تعتمد على العمل الجماعي وتعزز مفهوم التعاون بين أفراد العشيرة، مؤكداً على أن الوطن في حاجة ماسة إلى نشر وغرس هذه القيم بين الشباب لإعلاء روح الإنتماء لديهم، وخاصة القيم التي تتعلق بروح الفريق وروح المواطنة الفعالة، لبناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أنشطة الجوالة التي تنفذها الجامعة تأتي في إطار تنفيذ محاور مبادرة بداية التي تهدف لبناء شخصية الطالب بما يجعله يساهم بشكل فعال في مجتمعه الأسري والاجتماعي، مضيفًا أنه قام بالتدريب نخبة من قادة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة وقادة التدريب بالجمعية الكشافة البحرية فرع سوهاج.

وقال الدكتور احمد عاطف ان التدريب استمر على مدار ٣ أيام، بمشاركة 17 كلية وذلك علي مدار ٣ ايام، حيث تضمن التدريب مهارات الحبال، وتقاليد العلم، والملاحة وتحديد الاتجاهات ليلًا ونهارا، ورفع الأرض الكشفية، كما تضمنت أيضاً تدريب رواد الرهوط لتأهيل القادة الجدد، ودراسة مساعد وقائد وحدة كشفية.

وذكر حمادة حبارير مدير إدارة الخدمة العامة والجوالة، أن الدورة تناولت التعريف بالحركة الكشفية وتاريخها، التدريب على مهارات حياة الخلاء، الرحلة الخلوية، الطهي الخلوي والتقاليد الكشفية ( العلم _الدورى _الزى الكشفي_ النداءات والتشكيلات).

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