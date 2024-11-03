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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

حسين فهمي: الشعب الفلسطيني في قلوبنا جميعًا.. فيديو

مؤتمر مهرجان القاهرة
مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي
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وجه الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الشكر إلى وزير الثقافة أحمد هنو على تنظيم دورة المهرجان المؤجلة بشكل رائع، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة انطلاق المهرجان.

وأكد فهمي أن تأجيل الدورة الماضية جاء تعبيرًا عن تضامن المهرجان مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه انتهاكات ممنهجة، لافتاً أن القرار بالتأجيل كان نتيجة لما يعانيه الفلسطينيون من صعوبات ومعاناة، قائلاً: "لقد اتخذنا قرار التأجيل تضامنًا مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم".

كما أضاف فهمي: "كنا نتمنى تأجيل الدورة الحالية أيضًا بسبب استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين واللبنانيين، لكن القوانين لا تسمح للمهرجانات الكبرى بالتأجيل لأكثر من دورة واحدة، ومع ذلك يبقى الشعب الفلسطيني في قلوبنا جميعًا".

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