أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى .
أوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هي كالآتي:
إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 194فيلم
عدد الدول المشاركة 72 دولة
عروض السجادة الحمراء : 16 فيلمًا
عدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًا
عدد العروض الدولية الأولى : 8 أفلام
عدد عروض الشرق الأوسط وافريقيا: 119 فيلما
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".
البوابة ستار
القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى .
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى .