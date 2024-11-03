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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45

مؤتمر مهرجان القاهرة
مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى .
أوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هي كالآتي: 
إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 194فيلم
عدد الدول المشاركة 72 دولة 
عروض السجادة الحمراء : 16 فيلمًا 
عدد العروض العالمية الأولى: 37  فيلمًا
عدد العروض الدولية الأولى : 8 أفلام 
عدد عروض الشرق الأوسط وافريقيا: 119 فيلما 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ