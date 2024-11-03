وكيل تعليم بني سويف تتفقد انتظام سير العمل بالإدارات المختلفة

تفقدت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،وسعيد ندا وكيل المديرية ،صباح اليوم، الإدارات المختلفة بالمديرية للاطمئنان على سير العمل رافقهما خلال الجولة أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وحميدة إبراهيم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وخلال الجولة وجهت وكيل الوزارة التحية لكافة العاملين في الديوان ، مؤكدة على تعاونها مع جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل بروح الفريق الواحد وأن مكتبها مفتوح أمام الجميع لصالح العمل

وأجرت وكيل الوزارة حواراً مع العاملين والمترددين من المواطنين على ديوان المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل بهدف توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل .

كما حثت على مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل وبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل ، إلى جانب توفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم بما يتماشى مع جهود الدولة مما ينعكس بالايجاب على المنظومة التعليمية .

كما وجه سعيد ندا وكيل المديرية التحية لكافة العاملين بقطاع التعليم بمحافظة بني سويف معرباً عن سعادته بتواجده في محافظة بني سويف مشيرًا إلى تعاونه مع جميع أطراف المنظومة التعليمية لاستكمال مسيرة الزملاء وتنفيذ خطط الوزارة لتطوير منظومة التعليم

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