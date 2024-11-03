تشريح جثة شخص توفي أثناء مشاجرة في البساتين

بدأت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مصرع شخص اثر أزمة قلبيه، أثناء تشاجره مع أحد الاشخاص، وأمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان عدم وجود أية شبهة جنائية، في الوفاة.

وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة، وباشرت التحقيق مع المتهم بالتشاجر مع المجني عليه.



وكان قد لقي شخص مصرعه، بسكتة قلبية، أثناء مشاجرة مع أخر بمنطقة البساتين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة عامل.

وبعمل التحريات تبين، أنه توفى بأزمة قلبية أثناء مشاجرة مع أخر بسبب خلافات قديمة بينهما، والقى القبض على الطرف الثانى للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.