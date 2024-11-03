6 مصابين وانقلاب سيارة.. ماذا حدث بطريق منشأة القناطر؟

تجري النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة تحقيقاتها حول إصابة ٦ أشخاص إثر إنقلاب سيارة بدائرة مركز منشأة القناطر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وعرضها على لجنة فنيه لفحصها.

وكشفت التحقيقات ملابسات الحادث، وتبين أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق كان سبباً فى انحراف السيارة وعدم السيطرة عليها ما ادى لانقلابها.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الامنية بمركز منشأة القناطر، إخطارا بوقوع حادث ووقوع مصابين، بالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع إثر إنقلاب سيارة واسفر عن إصابة ٦ أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.