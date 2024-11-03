معاينة 12 مخزن تغذية مدرسية بعدد من المحافظات في أسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم , و الذي يرصد أنشطة الهيئة المختلفة خلال الأسبوع الماضي , تنفيذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 766 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، كفر الشيخ، القليوبية، البحر الأحمر، بور سعيد، سوهاج، الجيزة، مدينتي الشروق والعاشر من رمضان ) مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 599 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 459 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 324 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، المنيا، الاسكندرية، أسيوط، أسوان، البحر الأحمر، سوهاج، بور سعيد، السويس والجيزة، فيما استوفى 2 مخزن للاشتراطات الواجبة وتم الإدراج بالقائمة المعتمدة للهيئة القومية بسلامة الغذاء.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزنًا خلال الأسبوع الماضي في محافظات ( أسيوط، أسوان، المنيا، البحر الأحمر وسوهاج ) .

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، البحيرة، الاسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 91 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان والأقصر .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، قنا والجيزة، كما استوفت 3 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وذلك في محافظات القليوبية، قنا والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 477 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



