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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"السياحة" تكشف تفاصيل حادث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة بالأقصر

وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
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كشفت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل الحادث الغرق الجزئي لأحد الفنادق العائمة بالاقصر .

وقالت وزارة السياحة: إنه بالإشارة إلى تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم لحادث غرق جزئي على كورنيش محافظة الافصر ان  الفندق كان متوقف عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس الماضي نظراً لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به، موضحة أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضافت أن هذا الفندق المذكور كان متواجد لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قِبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به.

وتواصل الوزارة متابعتها لهذه الواقعة، حيث توجهت لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة فور العلم بهذه الواقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي.

الفنادق السياحة والآثار قيد التشغيل السياحي الفندقية