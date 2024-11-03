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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يبحث موقف تحصيل رسوم النظافة من الجهات الحكومية

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات موقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة"من  المديريات والجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة ،وذلك بحضور د. أسماء سامي، مديرة إدارة الخدمات المتكاملة للمخلفات،والمختصين من المديريات وشركات المرافق .

 وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد الرسوم المستحقة من كل مديرية وجهة على حدة، على بند 3و4 طبقًا لمستهدفات التحصيل، حيث شدد السكرتير العام على ضرورة التزام  المديريات  والجهات الحكومية بسداد الرسوم ،لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات. بما يسهم في رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات وتطوير منظومة النظافة بشكل شامل.

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