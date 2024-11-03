حسين فهمي: حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدون استراحة لمشاهدة فيلم الافتتاح 

أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن فيلم حفل الافتتاح سيتم عرضه بدون استراحة ولن تفتح الأبواب حتى يتمكن الحضور من الاستمتاع به.

وتابع “فهمي” ممازحا خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان المقام حاليا: "عندنا أفتر بارتي إحنا كمان"، ويهمنا مشاهدة فيلم الافتتاح.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ويأتي المؤتمر بحضور الناقد السينمائي عصام زكريا مدير المهرجان.

عقد المؤتمر للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

ومن المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية الدولية، ويقدم من خلاله تبادل كبير للثقافات الفنية المختلفة، وعرض الكثير من الأفلام السينمائية من كل أنحاء العالم، ويقام المهرجان في الفترة من ١٣ إلي ٢٢ نوفمبر.