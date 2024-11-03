لفتة إنسانية.. محافظ الغربية يشهد على عقد قران عروسان من الأيتام

في لفتة إنسانية طيبة ، شهد اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، على عقد قران عروسان من الأيتام، مهديا إياهم كافة المفروشات وذلك لمشاركتهم إتمام زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلوبهما.

جاء ذلك في اطار حرص المحافظ الدائم على تقديم الدعم الكامل والوقوف بجانب الايتام وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهما، وبحضور الدكتورة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ،العميد عبدالقادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية.

وهنأ محافظ الغربية، العروس بعقد قرانها ، متمنيا لها زواجا مباركا وتكوين أسرة صالحة تنعم بالحياة السعيدة، موصيا زوجها بأن يعاملها بالحسنى، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأيتام ، وتقديم يد المساعدة وتوفير مستلزمات تجهيز الفتيات الايتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب المحافظ عن سعادته كونه وسط ابناءه من الايتام، مشيرا الى أن الأيتام لم يختاروا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، وعلينا أن نكون بجوارهم في كل المناسبات، وأن نساهم في رسم البهجة علي وجوههم، مؤكداً أنه لن يتوان عن دعمهم في أي مركز أو قرية في المحافظة.

فيما قدم العروسان الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، مثمنين دوره الأبوي في تقديم يد العون ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وسادت حالة من البهجة والسعادة بين أبناء دور الرعاية، معربين عن سعادتهم البالغة بمشاركة المحافظ في عقد القران، موجهين الشكر له على هذه اللمسة الطيبة، والتي أدخلت البهجة على قلوبهم .

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