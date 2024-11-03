جامعة قناة السويس تستضيف مهرجان الأفلام الوثائقية الصينية

نظّم معهد كونفوشيوس، احتفالية مميزة لإطلاق مهرجان الأفلام الوثائقية الصينية في الجامعات المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ومركز الإنتاج التليفزيوني بمجموعة الصين للإعلام.

جاء ذلك في إطار سعي جامعة قناة السويس لنشر الثقافة والفنون الصينية بإقليم القناة، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

عُقدت الفعالية في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة اليوم، الأحد بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذا الحدث الثقافي يُعزز التواصل الثقافي والحضاري بين مصر والصين، ويعكس رسالة جامعة قناة السويس الرامية إلى دعم التنوع الثقافي والمعرفي لطلابها، وتوطيد العلاقات الأكاديمية مع الجانب الصيني".



وأضاف "مندور" أن المهرجان يُعد فرصة هامة للتعرف على الفن الوثائقي الصيني وما يعكسه من تجارب وقصص ملهمة.

حضر الافتتاح شاو بن، المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، و الدكتور ياو كون مينغ، مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، والدكتور هوانغ لو يانغ، مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، والدكتور ما وي مين، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة.

كما شهدت الفعالية الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن ، والدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبمشاركة طلاب أقسام اللغة الصينية بجامعة قناة السويس، بما يعكس التعاون الأكاديمي المستمر بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إستضافة الجامعة لهذا المهرجان الثقافي يعكس التزامها بتقديم تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة تشمل تفاعل الطلاب مع ثقافات متعددة، وتعزيز انفتاحهم على العالم.

وأضافت أن هذه المبادرات تساهم في إثراء بيئة التعلم ودعم البرامج الأكاديمية بالجامعة.

كما ألقى الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس، كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بالدور الريادي للمعهد في تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين، موضحاً أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية الهادفة إلى نقل الثقافة الصينية إلى الطلاب المصريين وتعميق معرفتهم بها.

وأعرب “شاو بن” عن سعادته بهذا التعاون المشترك، لافتاً إلى أن مهرجان الأفلام الوثائقية الصينية يُعد جسراً للتواصل بين الثقافتين الصينية والمصرية، مُعرباً عن تطلعه إلى تعزيز الفهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.

تخللت فعاليات الافتتاح فقرات فنية قدّمها المدرسون الصينيون وطلاب اللغة الصينية بمعهد كونفوشيوس، إلى جانب عرض فيديو ترويجي للفيلم الوثائقي الصيني بعنوان "معاً"، والذي يسلط الضوء على قصص واقعية تعكس التجربة الصينية في التضامن والتعاون.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يُعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية جامعة قناة السويس في بناء جسور تواصل بين ثقافات العالم، وتعزيز دورها كمركز إشعاع ثقافي في المنطقة.