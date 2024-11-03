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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المدير العام لصندوق النقد الدولي: لقائي مع السيسي اليوم كان ملهما ومثمرا

المدير العام لصندوق
المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا
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قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنّها شرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشيرة إلى أنَّ اللقاء كان مثمرًا وملهمًا، فيما يتعلق بالشراكات التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي في كلمتها خلال مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية: «وجهت الشكر والتقدير للرئيس السيسي والحكومة والشعب على القوة غير المسبوقة التي أظهرتها مصر خلال هذا الوقت العصيب في المنطقة».

وتابعت: «نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتطورها وتنميتها الاقتصادية».

صندوق النقد الدولي المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييف الرئيس عبدالفتاح السيسي