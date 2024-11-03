مديرة صندوق النقد: أقدم احترامي لمصر على القوة غير المسبوقة التي أظهرتها الفترة الحالية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنها جاءت إلى مصر لتقدم احترامها لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة مصر والشعب المصري على القوة غير المسبوقة التي أظهرها في خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة.

وأضافت كريستالينا جورجييفا خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أنها أرادت أن نخبر المصريين تقدير الصندوق للشراكة مع القاهرة وأن الصندوق يقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتنميتها الاقتصادية.

ويأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ستزور مصر هذا الأسبوع، ويعقبها زيارة وفد الصندوق الذي سيقوم بالمراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر.