وزير التعليم العالي: لدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب الآلى فى التعليم الحكومى والأهلى والخاص، فى إطار 115 جامعة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون فى هذه المجالات 110 ألف طالب وطالبة وتم زيادة هذا العدد هذا العام بنسبة 40%.

وأوضح الوزير، أن اختيار عنوان مؤتمر جودة التعليم والاعتماد "الذكاء الاصطناعى وجودة التعليم"، توجه مهم يتطلب إعادة تشكيل منظومة التعليم فى مصر بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم تحديث المناهج لربط البحث العلمى بحاجات المجتمع وسوق العمل،

وأشار الى انه تم توقيع مذكرات لإنشاء مراكز لضمان الجودة والاعتماد، سبتمبر الماضي.

وأكد أن المؤتمر الدولي السابع يناقش موضوع الساعة وهو الذكاء الاصطناعي في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر هيئة ضمان الجودة الدولي السابع.