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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مؤشرات إيجابية.. مديرة صندوق النقد: ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% العام المقبل

كريستالينا جورجييفا
كريستالينا جورجييفا
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنها تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان اللقاء مثمرا وملهما فيما يتعلق بالشراكة التي تجمع مصر وصندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.

وأضافت "كريستالينا" في خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أن مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الصندوق يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي، موضحة أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، والحاضرين من وفد صندوق النقد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعقد بمناسبة زيارة مديرة الصندوق لمصر.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولي الدكتور مصطفى مدبولي