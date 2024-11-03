الثلاثاء.. الثقافة تقدم ورشا وأنشطة متنوعة في أسبوع "حياة كريمة" بالسنبلاوين

تطلق وزارة الثقافة فعاليات ثقافية وفنية مكثفة بقرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد غد الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، عبر أسبوع ثقافي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، يتضمن: ورش فنية متنوعة لاكتشاف وتنمية المهارات الإبداعية ودعم الموهوبين، ورش حرف تراثية، لقاءات توعية تثقيفية حول عدد من القضايا، معرض كتاب، عروض فنية وورش للأطفال تستمر حتى 12 نوفمبر الحالي.

تتضمن الفعاليات على مدار الأسبوع أنشطة متنوعة يقدمها مبدعون ومدربون متخصصون في عدة مجالات منها: ورش اكتشاف وتنمية مهارات الموهوبين في الموسيقى والغناء يقدمها الفنان عبد الله رجال، الفن التشكيلي للفنان محمد قطامش، الفنون الشعبية والأداء الحركي د. أيمن علي، المسرح للمدرب أحمد الدسوقي، وتقدم الورش من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر.

وتقدم بالأسبوع ورش للتدريب على الحرف اليدوية والتراثية في مجالات: "الحلي" للمدربة سعاد المهدي، "الأركيت" للمدرب أيمن السعدني، "الكروشيه" للمدربة مشيرة نجيب، "الخرز" عزة علي، "الرسم الحر" للفنانة غادة علي، "رسم على الوجه" للفنانة سهام إسماعيل، "الحصير" لمحمد فوزي، "الخوص" لفتحية رزق، بالإضافة إلى ورش الحكي والألعاب الشعبية.

كما يشهد الأسبوع عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية تتناول "جودة الحياة، الدعم النفسي والتمكين للمرأة، أهمية الحفاظ على المياه، مناهضة المخدرات، كيفية إقامة مشروعات صغيرة، ورش عمل تنمية بشرية".

ويقام معرض للكتاب بعنوان "يالا نقرأ" يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى عدد من الأمسيات الشعرية لنخبة من الشعراء، وعروض مسرح العرائس، والعروض الفنية اليومية التي تتنوع بين الفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني لفرقتي المنصورة وتمي الأمديد.

وتنظم هيئة قصور الثقافة الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، والمشرف التنفيذي للفعاليات أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كلية الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، الشركة القابضة لمياه الشرب.