النيابة تواجه المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة بفيديوهات الجريمة

واجهت جهات التحقيق ، المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بفيديوهات الجريمة، واقر المتهم انه الموجود في الفيديو وقتل المجني عليه للخلافات بينهما.

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي، فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض ب 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه، وأضاف المتهم ان المجني عليه كان يسعي لطرده من المحل والعقار بدعوي انه يمتلك حصة بالعقار ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم المشاجرة وأنه من بدأ بالشجار ولم يقصد قتله ودافع عن نفسه .

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.