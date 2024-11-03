الأقصر تطرح مناقصات لشراء معدات مطافي وبطاريات سيارات.. تعرف على التفاصيل

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن طرح عدد من المناقصات العامة لشراء طلمبات وسيارات مطافي وبطاريات سيارات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية بشان تنظيم المناقصات والمزايدات مكملان للإعلان، مطالبة راغبي الدخول الاشتراك فى المزايدة شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسات ومعهم كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات.

تفاصيل المناقصات

وتضمنت المناقصات المعلن عنها الآتي: - مناقصة لشراء (عدد 5 طلمبة إطفاء عائمة ـ عدد 10 جهاز تنفس كامل ـ عدد 20 بدلة اقتحام ـ عدد 2 كسارة خرسانة ـ عدد 80 حذاء إطفاء ) وتقام جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 25/11/ 2024، واالمناقصة الثانية لشراء بطاريات وكاوتشات لسيارات الركوب الحكومية ( طرح مركزي ) وتقام جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق 1 / 12/ 2024 ويبلغ التأمين المؤقت لكل مناقصة بمبلغ 10000 جنية، وثمن كراسة الشروط لكل مناقصة 299 جنيه.

كما تقام جلسة الممارسة العامة لشراء عدد 3 سيارة إطفاء خفيفة لإدارة الحماية المدنية، بتأمين مؤقت يبلغ 220000 جنية، وثمن كراسة الشروط 499 جنيه، وتقام جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 25 / 11 / 2024.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات وانعقاد جلسات فتح المظاريف الفنية بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الاقصر، وللاستعلام يتم التواصل على الرقم التالي 0952281578، على أن تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد، مشيرة إلى أنه لن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد ـ ونظام التقييم للمناقصات ( مقبول / مرفوض ).

ونوهت المحافظة إلى ضرورة تقديم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصة، وعلى المتقدمين تسجيل بياناتها علي موقع بوابة التعاقدات العامة حيث يمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع.

الأقصر تطرح مزايدات محلية وعامة خلال الفترة الماضية

وكانت إدارة العقود والمشتريات قد أعلنت عدد من المزايدات خلال الفترة الماضية، من بينها مزايدة علنية محدودة لطرح عملية بيع ثمار نخيل البلح للعام 2024، وتم بيع كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ (299 جنية) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وبلغ التأمين المؤقت للاشتراك فى المزايدة مبلغ 500 جنية يزاد لـ30% من إجمالى قيمة الصفقة كتأمين نهائى عند الترسية بالجلسة فور الرسو، وباقى مبلغ الصفقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالترسية.

كما طرح مجلس مدينة الأقصر، مزايدة محلية علنية لعملية استغلال كافتيريا أم كلثوم الكائنه بالسوق السياحي بمدينة الاقصر ودورات المياه التابعة لها، وأقيمت جلسة المزاد بجزيرةه العوامية بإدارة التعاقدات، وبلغت قيمة كراسة الشروط والمواصفات 341 جنيه فقط، شاملا القيمة المضافة 14% وتامين دخول المزاد مبلغ قدره 75000 ألف جنيه يزاد إلى نسبه 10% من القيمه الراسية لاعلى سعر عند الترسية تسدد فور الرسو بخزينة مجلس مدينة الأقصر.

وتضمنت الشروط تقديم صورة من المستندات الآتية :- (بطاقة الرقم القومي سارية - البطاقة الضريبية سارية (الأصل للإطلاع) - إحضار شهادة بعدم وجود مستحقات مالية (مديونية) لصالح محافظة الأقصر من الإيرادات والتحصيل -كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على أصل الإقرار المرفق بالكراسة - السجل التجاري ساري - تقديم ما يفيد الخبرة في مجال إدارة وتشغيل الكافتيريات - صحيفه الحالة الجنائية).

كما أعلنت محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال وتشغيل ساحة انتظار سيارات أسفل كوبري أبو الجود بمدينة الأقصر لمدة خمس سنوات، وبلغ تأمين دخول المزاد 35000 جنيه، وثمن الكراسة الخاصة بالشروط والمواصفات 299 جنيه أرقام ( 1 , 3 , 4 , 5 ) 340.90 ج والمزايدة رقم ( 2 ) مبلغ 454.9 ج ( شاملة ضريبة القيمة المضافة).