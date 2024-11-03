صحة المنيا: قريبا دخول الوحدة الصحية بالمطاهرة الشرقية الخدمة

أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الوحدة الصحية بقرية المطاهرة الشرقية سوف تدخل الخدمة قريبا وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية بنسبة 95% ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في المناطق الريفية .

وأوضح أن الأعمال الانشائية شملت تجهيز المبنى وتحديث البنية التحتية للوحدة، وجارٍ توريد المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن الوحدة الصحية بالمطاهرة الشرقية ستساهم بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية لأكثر من 10 آلاف من سكان المطاهرة و المناطق المجاورة وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.

وتتكون وحدة طب الأسرة بالمطاهرة الشرقية المقامة على مساحة ١٢٩٥ م٢ من مبنى على مساحة ٦٠٠ م٢ مكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية شاملة جميع الخدمات الطبية المخصصة للوحدات الصحية من عيادات (تنظيم اسره . متابعه حمل . متابعة كبار السن . اسنان. غرف تعقيم .غرف ملفات . صيدلية . معامل طبية مجهزة. استقبال وطوارئ ) اضافة الى سكن للطاقم الطبى . مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وتلبية احتياجات ذوي الهمم.