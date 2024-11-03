القس رفعت فكري: البابا تواضروس مؤمن بالعمل المسكوني قولًا وفعلًا

قال الدكتور القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن البابا تواضروس مؤمناً بالعمل المسكوني قولًا وفعلًا.

ووصف “فكري” في تصريحات خاصة لـ«البـوابـة نيوز» البابا تواضروس بأنه “بابا المحبة” ويساعد على ترسيخ المحبة بين الكنائس المختلفة، موضحاً أن هذا يظهر بشكل واضح في مشاركته بمجلس كنائس مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، فهو يدعم المحبة ويرحب بجميع الكنائس.



وتابع قائلاً: قداسة البابا يعتاد على إلقاء كلمة محبة في مجلسي مصر والشرق الأوسط، وفي الأعياد يحرص على زيارة الكنائس الأخرى ويُعيد عليهم ويزوره الجميع كذلك، وفي الحقيقة كل هذه المواقف تحسب للبابا تواضروس.



وأشار إلى أن التقارب موجود منذ زمن وكان الراحل البابا شنودة أحد رؤساء مجلس كنائس الشرق الأوسط والبابا شنودة هو من بدأ فكرة مجلس كنائس مصر قبل وفاته.



وأوضح: بالطبع هناك هجوم يواجهه البابا تواضروس، فالبعض لا يحب الوحدة وضد العمل المسكوني ولذلك يشن أولئك عليه هجوما وهو هجوم غير موضوعي، ويحمل أحقاداً شخصية، يظهر ذلك بشكل واضح بهجوم بعض الشخصيات عليه، وللأسف أولئك محسوبون ضمن الخدام، وهذا شيء سلبي جدًا، لكن واضح للكل أن البابا تواضروس هو بابا المحبة وبابا السلام، وزيارته للفاتيكان ولقائه مع البابا فرانسيس هو أكبر دليل على ذلك.

وقدم فكري خالص الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على رحابة صدره واستنارة عقله واتساع فكره وانفتاحه على العمل المسكوني.





الدكتور القس رفعت فكري