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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي بمسجد عمر مكرم

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
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يستقبل الفنان حسين فهمي  اليوم الأحد عزاء شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي، بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وتعرض الفنان مصطفى فهمي إلي أزمة صحية مفاجئة منذ شهور، ودخل علي أثرها إلي المستشفي لتلقي العلاج، ورحل عن عن عالمنا الاربعاء الماضي، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجمهور والوسط الفني.

وقدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحده تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل " دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والافعي، أحلام البنات، قلوب تائهه، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".

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