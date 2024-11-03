رئيس الوزراء: نتوقع مزيدًا من الشراكة المثمرة مع صندوق النقد خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، كانت دائمًا مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي .

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد: "نتوقع مزيدًا من الشراكة الناجحة والمثمرة مع صندوق النقد خلال الفترة القادمة".

وتابع، أن رسالة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا كانت واضحة بأننا نتعامل مع عالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة في وتيرة التغير وبالتالي لابد على كل الحكومات أن تتعامل مع التحديات غير المسبوقة وتكون أسرع من التغيرات التي تحدث لتحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.

وأردف: "مازال لدينا اليوم العديد من الأنشطة والخطوات التي سنستغل فيها وجودها في مصر".

ويأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ستزور مصر هذا الأسبوع، ويعقبها زيارة وفد الصندوق الذي سيقوم بالمراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في وقت سابق، بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان الأمر سيشكل ضغطًا على المواطنين لا يمكن تحمله.

