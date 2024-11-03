مديرة صندوق النقد: مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية

قالت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، موضحة: أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، والتزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، موضحة: أن معدل النمو ارتفع وانخفض التضخم، ووصل إلي 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.

وقالت: "مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذه الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو".

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة: أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.