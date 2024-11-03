الدورى الإيطالى.. لوكمان يقود تشكيل أتلانتا لمواجهة نابولى

أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفنى لفريق أتلانتا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلانتا كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، إسحاق هين، سياد كولاسيناك، دافيد زاباكوستا، ماتيو روجيري.

خط الوسط: مارتن دي رون، إيديرسون، ماريو باساليتش، شارل دي كيتيلاري.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان.

ويحتل فريق نابولى صدارة ترتيب الدورى الإيطالى لكرة القدم برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق أتلانتا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.