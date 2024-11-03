جيش الاحتلال: قائد القيادة المركزية الأمريكية تفقد منظومة "ثاد" في إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، إن قائد القيادة المركزية الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، تفقد بطارية الدفاع الجوي الأمريكية (ثاد) التي نشرت في إسرائيل، وذلك خلال زيارته التي أجراها الخميس الماضي.



وأوضح الجيش الإسرائيلي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأحد/ ـ أن كوريلا التقى خلال الزيارة برئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي لبحث عدد من القضايا الأمنية والاستراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة كجزء من الرد على التهديد الإيراني.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن منظومة"ثاد" يتم تفعيلها من قبل الجنود الأمريكيين الذين يتواجدون على الأرض في إسرائيل.