انطلاق النسخة الثامنة لمهرجان طيبة الدولي للفنون ومسرح الطفل خلال نوفمر الجاري

تستضيف مدينة أسوان خلال الفترة من 11 وحتى 15 من شهر نوفمبر الجارى فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل ، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، وشريف فتحى وزير السياحة والأثار ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والذى يقام بمشاركة عشرات الفنانين المصريين والعرب .

وكان قد كلف محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين فى وقت سابق بترأس الإجتماع التنسيقى بحضور الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان ، وممثلى قطاعى الثقافة والتربية والتعليم بالمحافظة ، تم خلاله مناقشة كافة الإستعدادت اللازمة لخروج دورة هذا العام من المهرجان فى أبهى صورها ، مع تقديم كل أوجه الدعم لإقامة فعاليات المهرجان فى صورة تتناسب مكانة أسوان التاريخية وما تتمتع به من سمعة عالمية بإعتبارها أحد أهم مقاصد السياحة الثقافية بمصر والعالم .

ومن جانبها وجهت الدكتورة هنا مكرم الشكر لمحافظ أسوان ، ونائبه ، وأيضاً للواء أيمن الشريف السكرتير العام لتعاونهم المثمر والبناء لإنجاح فعاليات المهرجان .

الدورة الثامنة تقام بمشاركة مسرحيين وتشكيليين من عدة دول عربية

موضحة بأن دورة هذا العام تقام بمشاركة مسرحيين وتشكيليين من عدة دول عربية بينها الأردن ، وسلطنة عمان ، والسودان ، والعراق ، وتونس ، والكويت ، وسوف تشهد عروض مسرحية وأنشطة تشكليلية، ومجموعة كبيرة من ورش العمل التى تتوزع على مدن محافظة أسوان ، وتهدف لإكتشاف المواهب الفنية والمسرحية بالمدارس ، وتنمية مواهبهم ، وتشجيعهم على ممارسة الفنون من خلال مسابقات وفعاليات متنوعة تقام برعاية المسرحى الكويتى الكبير الدكتور حسين المسلم ، رئيس شرف المهرجان .